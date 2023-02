Inscenano l’arresto di Matteo Messina Denaro per festeggiare il Carnevale, il video diventa virale

La scena dell’arresto di Matteo Messina Denaro riprodotta perfettamente per festeggiare il Carnevale: accade a Borgotaro, comune di appena 7mila abitanti in provincia di Parma.

L’evento è stato riprodotto in ogni minimo dettaglio: i passamontagna e i giubbotti antiproiettile con tanto di scritta SWAT (le squadre d’assalto speciali americane) per i carabinieri intervenuti, il montone per il boss.



Sui social diverse segnalazioni di bambini travestiti come l’ultimo boss stragista arrestato lo scorso 16 gennaio all’interno della clinica La Maddalena di Palermo. Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video choc che ritrae un bambino che indossa l’outfit del mafioso “scortato” da due adulti, uno dei quali tiene in mano una pistola finta.

“La mafia non è una goliardata – spiegano il deputato Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che stanno portando avanti una campagna per dissuadere i cittadini dal vestire a Carnevale i propri figli come il sanguinario boss, c’è gente che ha sofferto, anche bambini uccisi. Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perché queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perché esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?”.