Parla il fidanzato vero di Michelle Causo: “Lei stava con me. Non le interessava nessun altro”

La foto di un bacio, sullo sfondo il centro di Roma. Così il fidanzato di Michelle Maria Causo ha voluto ricordare sui social la ragazza di 17 anni uccisa da un coetaneo a Primavalle. Il giovane, fermato per omicidio, potrebbe essere stato spinto proprio da un amore non corrisposto? L’ipotesi è stata avanzata anche dal padre della vittima: «Era innamorato penso, ma lei lo ha respinto perché ha il fidanzato dall’altra parte di Roma da due anni, che ora è disperato».

Il vero fidanzato di Michelle ora non si dà pace. Dal suo profilo Instagram si capisce subito che quella con la 17enne era una storia importante, a partire dalla bio, in cui si legge: “Ti amo Michelle, mi manchi più dell’aria”. Proprio sui social, il ragazzo che all’indomani dell’omicidio ha ripetuto tra le lacrime “Lei stava con me. Non le interessava nessun altro”, si sfoga. Ha aperto un profilo su Instagram per ricordare “Mimmi”, come la chiamavano gli amici, e qui ha condiviso foto e video di un amore che ormai resterà solo nel suo cuore.