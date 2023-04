Parla Arianna Meloni, sorella della premier e moglie di Lollobrigida: “Contro di me gossip e veleni”

“Ormai tra nomine e gossip, non ci facciamo mancare nulla”. Così Arianna Meloni liquida le voci su una presuna amicizia con Giuseppina Di Foggia, nuova ad di Terna e prima donna nominata alla guida di un’azienda di stato. In un’intervista al Foglio, la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, smentisce di influire sulle scelte della presidente del Consiglio.

“Ero stupita dalla lettura dei giornali”, ha detto al giornalista Simone Canettieri. “Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma io la conosco la nuova ad di Terna? Mi ha risposto: non lo so, penso di no”.

Un pensiero va anche alle voci circolate dopo la lettera della deputa di FdI Rachele Silvestri, che ha detto al Corriere della Sera di essere stata costretta a fare un test per mettere a tacere le voci sulla presunta paternità del figlio di tre mesi, attribuita dai pettegolezzi a un influente esponente del partito. “Penso che il veleno continuerà ancora contro di me e contro di noi. Basti pensare a cosa è successo recentemente”, ha detto la maggiore delle Meloni, facendo riferimento ai gossip, non riportati dai giornali ma circolati nei palazzi, che tiravano in ballo il marito Lollobrigida. “Sì, anche questa abbiamo dovuto sopportare, ma abbiamo le spalle larghe”, ha detto al Foglio, che riporta anche una battuta fatta alle amiche. “Peccato che nessun giornale abbia scritto in maniera chiara una cosa del genere. Così saremmo andati in vacanza con i soldi del risarcimento delle querele. Anzi no, mi correggo: li avremmo devoluti tutti in beneficenza: molto meglio”.