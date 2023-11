Annullato il viaggio del Papa a Dubai: “I medici gli hanno chiesto di non partire”

Annullato il viaggio del Papa a Dubai: “I medici glielo hanno sconsigliato”

Nonostante le sue condizioni di salute siano in miglioramento, Papa Francesco è stato costretto, su consiglio dei medici, ad annullare il viaggio a Dubai in occasione della 28a Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Lo rende noto un comunicato del Vaticano in cui si legge: “Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie, i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai, in occasione della 28a Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici”.

“Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato. Permanendo la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare” conclude la nota.

Il Pontefice nei giorni scorsi aveva rivelato di avere un’infiammazione ai polmoni, motivo per cui è stato anche sottoposto a una Tac all’ospedale Gemelli di Roma.

“Papa Francesco si è sottoposto a una Tac all’Ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta” aveva fatto sapere il Vaticano.