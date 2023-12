La denatalità è uno dei problemi del nostro Paese, che ha certamente radici profonde e complesse. Papa Francesco ha lanciato nuovamente l’allarme: “A me preoccupa il problema della poca natalità qui in Italia, non fanno figli”. Un problema che secondo il Pontefice sarebbe acuito dalla tendenza delle coppie a trattare cagnolini e gatti come fossero dei neonati, riservando loro il medesimo posto all’interno del nucleo familiare. “I cagnolini sono al posto dei figli”, ha aggiunto Bergoglio.

“Una terra dove mancano i figli, a me preoccupa”, ha dichiarato il Pontefice, aggiungendo: “Pensate questo: la responsabilità che gli italiani hanno nel fare figli per crescere e anche ricevere i migranti come figli”. Spesso l’equiparazione neonati-cagnolini ha sollevato vibranti proteste da parte di diverse ong animaliste. Già un anno fa il Papa aveva messo in guardia i fedeli da una cultura di “stampo egoista” sempre più capace di “confondere bambini e cagnolini”, mettendoli sullo stesso piano.