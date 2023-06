Papa Francesco alle ore 12 di oggi, 25 giugno 2023, si è affacciato in Piazza San Pietro per l’Angelus e ha ricordato Emanuela Orlandi: “Desidero esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma e assicurare alla mia preghiera estesa alle famiglie che portano il dolore di una familiare scomparso”.

L’immagine di Emanuela, la ‘vatican girl’ scomparsa 40 anni fa, sono ovunque sulla piazza: sulle magliette dei manifestanti, in un paio di striscioni, nei volantini. In Vaticano infatti erano presenti tutti coloro che hanno preso parte al sit-in organizzato in occasione dei 40 anni dalla scomparsa della giovane ragazza.

Ad oggi il mistero sul destino di questa giovane, non ancora maggiorenne all’epoca dei fatti, resta al centro di un mistero che si allunga fino ai giorni nostri. “Se il Senato fa un passo indietro, le manifestazioni in futuro le andiamo a fare sotto al Senato: vorrebbe dire che uno stato, l’Italia, è suddito di un altro stato, il Vaticano”, ha detto Pietro Orlandi al sit-in per la sorella Emanuela.