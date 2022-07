Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa, giovedì 28 luglio la presentazione nella sede FNSI

A nove anni dalla scomparsa di Paolo Dall’Oglio, la storia della sua Comunità oggi presente in Siria, in Iraq e in Italia

Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa, giovedì 28 luglio la presentazione

Giovedì 28 luglio 2022 presso la sede FNSI (corso Vittorio Emanuele II 349, Roma) verrà presentato “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia”, libro di Francesca Peliti, uscito in tutte le librerie lo scorso 22 luglio, che – a nove anni dalla scomparsa di Paolo Dall’Oglio – racconta la storia della sua Comunità oggi presente in Siria, Iraq e Italia. I diritti d’autore derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti alla Comunità di Deir Mar Musa. Alla presentazione prenderanno parte Cenap Aydin, direttore Istituto Tevere – Centro pro Dialogo; Immacolata Dall’Oglio, sorella di p. Paolo; Giuseppe Giulietti, presidente FNSI; p. Federico Lombardi s.j., presidente Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Coordinerà l’incontro Riccardo Cristiano, vaticanista. Presente l’autrice.

“Sono passati quasi nove anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall’Oglio e abbiamo continuato a pensare a lui e ad attendere. Intanto non abbiamo potuto non interrogarci innumerevoli volte sul destino della Comunità di Deir Mar Musa da lui fondata, che pure ha continuato il suo cammino, ben oltre quanto molti si sarebbero aspettati. Come mai e come? Perché e con quali prospettive? Questo libro ci racconta e ci spiega molte cose, dando giustamente lo spazio principale alle testimonianze personali di tutti i membri della Comunità che ne fanno parte finora, o di altri che hanno partecipato più profondamente al suo cammino nel corso degli anni. Paolo è presentissimo, come origine, guida e ispiratore di questa straordinaria avventura, e anche con le sue lettere. Ma non c’è solo lui. Ed è proprio per questo che la Comunità c’è ancora” (dalla prefazione di p. Federico Lombardi s.j.).

L’autrice

Francesca Peliti ha lavorato per 15 anni nell’azienda tipografica di famiglia, quindi dal 1990 al 2014 si è occupata di editoria e comunicazione con il fratello Mario (Peliti Associati). Oggi, collabora con il marito Federico Castellucci nell’azienda agricola nelle Marche, studia teologia e si adopera con altri amici per dare sostegno alla Comunità di Deir Mar Musa.