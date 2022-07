Paolo Borsellino, il suono del silenzio in Via D’Amelio a 30 anni dall’attentato. VIDEO

“Il suono del silenzio”. Così, per il trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, il Movimento Agende Rosse ha scelto di chiamare la giornata di oggi, 19 luglio 2022, per ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina che quel giorno di 30 anni fa persero la vita per mano della mafia. Silenzio accompagnato solo dalle note della musica e da una poesia, “Giudice Paolo”.

Tantissime le persone presenti alla celebrazione. Molti con la famosa agenda rossa in mano. Poi applausi. Tanti applausi e un lungo silenzio colmo di rispetto.

Il programma di oggi

Alle 14 il Corteo Agende Rosse, da via Cilea, davanti casa del giudice Borsellino all’Albero della Pace di via D’Amelio; alle 16 “Il suono del Silenzio”, rappresentazione a cura del Centro Giovani di Cornaredo (Milano); alle 16.58 minuto di silenzio Lettura poesia “Giudice Paolo”. Luca Franzetti esegue e commenta le sei suites per violoncello solo di Bach; e alle 20 fiaccolata da piazza Vittorio Veneto a via D’Amelio con intervento musicale: “Chitarre contro la mafia”.