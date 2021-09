Una forte tromba d’aria si è abbattuta intorno alle ore 19,30 di oggi, 10 settembre 2021, sull’isola di Pantelleria. Secondo le prime informazioni, l’evento atmosferico ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre nove. La tromba d’aria avrebbe investito in pieno almeno dieci auto. I danni maggiori sono stati riscontrati in contrada Campobello. “È stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diversi mezzi – ha detto il sindaco Vincenzo Campo che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso -. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo”. I soccorsi – al momento – risultano difficili a causa delle condizioni meteo. Appena sarà possibile da Lampedusa partiranno gli elicotteri del 118.