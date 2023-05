Pamela Mastropietro, trovato morto il padre Stefano. Il post della madre: “Almeno puoi riabbracciarla”

“Almeno tu ora puoi riabbracciarla”. Così la madre di Pamela Mastropietro ha salutato l’ex marito Stefano, trovato privo di vita nella sua abitazione in provincia di Roma. Il padre della 18enne uccisa a Macerata a gennaio del 2018 era steso a terra nel salotto della sua casa di Morena.

A fare il ritrovamento stamattina è stata la polizia, avvertita da alcuni parenti che non riuscivano più a contattarlo. Sarebbe morto da diversi giorni, forse a causa di un malore. Potrebbe essere caduto e aver sbattuto la testa, come confermerebbe una chiazza di sangue trovata a terra. La procura ha comunque disposto l’autopsia come parte degli accertamenti.

L’ex moglie Alessandra Verni ha pubblicato un post su Facebook per ricordarlo: “Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia”.