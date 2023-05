Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 13 maggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto nei pressi della stazione ferroviaria “Roma Trastevere”, a seguito di una segnalazione relativa a una violenza sessuale perpetrata poco prima su un treno fermo nel predetto scalo. Sul posto, il personale ha identificato una 20enne cittadina italiana, che ha riferito di essere stata palpeggiata poco prima da un soggetto straniero.

Quest’ultimo, fuggito nell’immediatezza e inseguito da alcuni passeggeri, è poco dopo caduto da un muro di alcuni metri. Trasportato in ospedale in codice rosso, il predetto versa attualmente in pericolo di vita.