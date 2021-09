Barbara Palombelli sui femminicidi: “Bisogna chiedersi se le donne hanno avuto comportamenti esasperanti”

“Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi“. A pronunciare queste parole è stata Barbara Palombelli, ieri, giovedì 16 settembre, durante la trasmissione Lo Sportello di Forum. La giornalista aveva introdotto come di consueto il caso di puntata, un litigio tra moglie e marito, iniziando così: “Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini”.

Palombelli è stata travolta dalle critiche per le frasi dette in tv. In questi giorni peraltro il numero dei femminicidi è salito in modo preoccupante: l’ultimo in ordine di tempo, nel vicentino, dove è stata uccisa una giovane madre di 21 anni, Alessandra Zorzin. La ragazza è stata trovata morta in casa dal marito. In serata l’uomo ricercato per il delitto, un quarantenne guardia giurata conosciuto da poco, si è suicidato in auto con un colpo di pistola dopo una giornata di fuga. Le parole della Palombelli non sono state opportune vista la scia di sangue alla quale assistiamo sgomenti.