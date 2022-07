Cade dalle scale con la figlia braccio e sbatte la testa: muore mamma di 34 anni. Bimba ricoverata

Una donna di 34 anni ha perso la vita cadendo dalle scale mentre portava in braccio la bimba di soli 24 giorni. È accaduto a Palese, in provincia di Bari intorno alle 3.30 del mattino. La madre è caduta dalla scala a chioccola e ha sbattuto la testa con violenza, probabilmente dopo essere rimasta incastrata con un piede. Trasportata in ambulanza al Policlinico di Bari, è morta prima di arrivarci. La piccola che portava in braccio si trova ancora al Policlinico, ma non ha riportato ferite gravi.