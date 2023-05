Palermo, 11enne accoltella il compagno di scuola e gli buca il polmone: “L’aggressore vittima di bullismo”

Ha accoltellato il compagno di scuola e gli ha bucato il polmone. È accaduto ieri a Palermo, dove un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dal compagno undicenne. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, quella del giovane aggressore sarebbe stata una reazione al bullismo che subiva dalla vittima, di tre anni più grande. A raccontare cosa è accaduto sarebbe stata quest’ultima, portata in ospedale dal nonno e da alcuni familiari.

L’11enne si sarebbe recato con un coltello alla scuola frequentata da entrambi, l’istituto “Quasimodo”, e al termine delle lezioni si sarebbe scagliato contro il ragazzo, non è ancora chiaro se dopo una lite o a freddo. Il 14enne ha riportato ferite alle mani e alle braccia, segno che avrebbe tentato di difendersi, e al torace. Una delle coltellate ha anche bucato un polmone. È ricoverato in area critica all’ospedale Civile, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, indicato ai carabinieri dalla stessa vittima, è stato visitato all’ospedale dei Bambini, ma non sarebbe rimasto ferito.