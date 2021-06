Palermo: non gradisce il taglio di capelli del nipote e prende a sprangate il barbiere

Un 32enne originario del Bangladesh ha fatto irruzione con una spranga dentro un parrucchiere di Palermo ferendo il proprietario di 29 anni alla testa, anche lui di origini bengalesi. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’aggressore non aveva gradito il taglio di capelli fatto al nipote di sei anni, e voleva indietro i soldi. Per questo ha prima minacciato il coiffeur, poi deciso di ferirlo alla testa.

L’assalitore è stato bloccato non lontano dall’esercizio commerciale. Intanto il barbiere è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove è attualmente ricoverato: secondo quanto riferito da fonti locali non è in pericolo di vita. L’arrestato è stato portato al carcere “Lorusso-Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida