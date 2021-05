Omicidio alla Vucciria, storico mercato di Palermo in via dei Cassari. Un giovane di 26 anni è stato ucciso. La vittima si chiama Emanuele Burgio. Alcuni parenti hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo dove è morto.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Il ferimento sarebbe avvenuto questa notte tra le vie della movida palermitana. In ospedale sono arrivate trecento persone. In tanti si sono sentiti male non appena è arrivata la notizia della morte del giovane.

Il padre della vittima è considerato un uomo della famiglia di Porta Nuova e uomo di Gianni Nicchi, coinvolto nell’operazione dei carabinieri Hybris del 2011 e condannato con pena definitiva a 9 anni.