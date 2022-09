Palermo, minorenne venduta dalla madre e dalla sorella: indagate 6 persone per sfruttamento della prostituzione

Costretta a prostituirsi dalla madre e dalla sorella. È quanto sarebbe accaduto a una minorenne del palermitano, secondo un’indagine che stamattina ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sei persone.

Gli indagati sono accusati vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore: due sono finiti in carcere, due ai domiciliari e per altri due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

L’indagine, iniziata nell’agosto 2021, ha consentito ai carabinieri di documentare, anche tramite intercettazioni telefoniche, come la ragazza fosse stata indotta dalla madre e dalla sorella ad avere rapporti sessuali a pagamento con due degli indagati. Secondo l’accusa, le due donne avrebbero creato e alimentato un giro di prostituzione: ad aiutarle anche un loro familiare e i clienti che si sarebbero adoperati per organizzare incontri e trovare altri persone disposte a pagare per le prestazioni.