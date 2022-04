Palermo, controlli nei ristoranti di sushi: 3 su 4 sono fuori norma. Sequestrati 150 kg di prodotti ittici

Circa 150 chili di prodotti ittici sono stati sequestrati lo scorso weekend a Palermo dai militari del Reparto operativo della Guardia costiera di Palermo in sinergia con i medici veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato una serie di illeciti amministrativi in alcuni ristoranti di sushi cittadini. I controlli hanno fatto emergere irregolarità nelle procedure di abbattimento del pesce fresco e nella documentazione che ne attesta la tracciabilità. Su quattro ristoranti ispezionati, soltanto uno è risultato in regola. La merce sequestrata è stata ritenuta non idonea al consumo umano ed è stata distrutta.

“I controlli – si legge in una nota – eseguiti in particolare nei locali che somministrano sushi, hanno fatto emergere irregolarità nelle procedure di abbattimento del pesce fresco e nella documentazione che ne attesta la tracciabilità. Su quattro esercizi commerciali ispezionati, infatti, solo uno di questi è risultato in linea con le disposizioni normative. Per gli altri si è proceduto al sequestro di circa 150 chili di prodotti ittici e alla contestazione di tre illeciti amministrativi per un totale di 4.500 euro”.