Palermo, bruciano le colline attorno alla città: chiuso l’aeroporto

Bruciano le colline intorno a Palermo, dove una donna è morta perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. È accaduto nella zona di San Martino delle Scale, dove i soccorritori non sono riusciti a raggiungere l’88enne Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute, che ieri aveva la febbre alta. “Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale”, ha dichiarato un residente, “eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili”.

Nelle scorse ore le fiamme hanno portato alla chiusura dell’aeroporto Falcone-Borsellino, chiuso al traffico fino alle 11, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che avvolgono il promontorio Capo Gallo. Grave anche la situazione in contrada Inserra, dove gli incendi minacciano l’ospedale Cervello.

Incendi anche sulla collina di Bellolampo, dove si trova la discarica della città. Una delle vasche del centro sta bruciando, con il rischio di esalazioni venefiche. La protezione civile ha invitato la popolazione a non uscire di casa a causa del rischio diossina. Gli operai della Rap, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, stanno continuando a versare terra sulla vasca in cui si è sviluppato l’incendio per cercare di evitare che il rogo possa fermare l’impianto palermitano.

A ostacolare le operazioni di spegnimento sono le temperature, che ieri hanno superato i 42 gradi, e il vento da sudovest, che ha raggiunto i 25 chilometri orari.

Altri incendi stanno interessando il resto della provincia a Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi e San Cipirello. Le fiamme si sono sviluppati anche a Priolo, nel siracusano, dove ieri è stata registrata una temperatura di 47,6 gradi.

“La nostra attenzione rimane altissima tenuto conto che l’ondata di calore prevista per le prossime ore è massima nelle tre città metropolitane e che il rischio incendi sarà “alto” nelle aree di Palermo, Trapani, Enna, Messina, Catania e Siracusa e ‘medio’ per le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa”, ha detto il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani.

All’aeroporto Falcone-Borsellino per il momento sono 8 i voli cancellati. “I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi”, riporta il profilo social dello scalo. “Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi”.