Palermo, barca a vela affonda dopo una tromba d’aria

Una barca a vela di circa 56 metri con 22 persone a bordo è affondata nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo, in seguito a una tromba d’aria.

Quindici persone, tra cui una bambina di un anno, sono state tratte in salvo dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco: al momento sono sei i dispersi mentre il cadavere di un uomo è stato recuperato al fianco dell’imbarcazione.

La barca, nominata “Bayesian” e battente bandiera inglese, si trova ora a 49 metri di profondità. A bordo vi erano cittadini inglesi, neozelandesi, irlandesi, statunitensi e canadesi.

#Palermo, naufragio imbarcazione davanti alla costa di Porticello, 15 persone salvate, 7 segnalate come disperse: dall’alba #sommozzatori dei #vigilidelfuoco impegnati nelle ricerche. Relitto individuato a 50 metri di profondità, in arrivo sommozzatori speleo [#19agosto 10:00] pic.twitter.com/IJGP2aRRWB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 19, 2024

Secondo una prima ricostruzione, l’imbarcazione era all’ancora in rada davanti al porto di Porticello: il nubifragio che si è abbattuto nella zona avrebbe spezzato l’imponente albero causandone il naufragio.

“Quell’imbarcazione era tutta illuminata – ha rivelato un testimone a RaiNews24 – Verso le 4.30 di mattina non c’era più. Una bella imbarcazione dove c’era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l’affondamento”.