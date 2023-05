Schiacciato dall’autocompattatore di rifiuti che stava riparando: morto operaio a Palermo

Un operaio 47enne originario del Marocco è morto mentre stava lavorando nella sede della ditta per cui lavorava, a via Ingham a Palermo. È rimasto schiacciato negli ingranaggi del macchinario autocompattatore di rifiuti che avrebbe dovuto riparare. I suoi colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma era ormai troppo tardi. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Brancaccio insieme al medico legale per eseguire l’ispezione del cadavere come da protocollo.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il 47enne aveva appena iniziato a lavorare alla manutenzione dell’autocompattatore quando è rimasto incastrato e poi schiacciato per una dinamica che resta tutta da chiarire. Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei colleghi, che però non sono riusciti ad estrarlo dal macchinario. Gli inquirenti dovranno stabilire se sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza aziendale.