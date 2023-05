“Caro piccolo angelo”, la lettera del padre del bimbo di 4 anni ucciso dalla madre lanciatasi dal ponte di Mostizzolo

L’ultimo, drammatico, saluto a suo figlio, precipitato insieme alla madre dal ponte di Mostizzolo a soli 4 anni, trascinato dalla donna verso un destino che lei aveva scelto per sé: “Caro piccolo angelo”, scrive il padre nell’incipit della letta rivolta al bimbo, due giorni dopo il terribile gesto dell’ex compagna. Un angelo – dice l’uomo sui social – che ha portato “nella sua breve vita terrena la gioia nelle nostre case, continua a sorridere felice e mandaci un forte abbraccio che ci protegga dalle tenebre della tua mancanza”.

Si era da poco separato dalla moglie, Veronica Amistadi, 41enne di Roncone e residente a Trento. Le esequie di entrambe le vittime di questa tragedia saranno celebrate in città e non nel paese natale di Veronica, a Roncone nelle Giudicarie, in un’unica funzione, celebrata dal parroco della chiesa cittadina, don Mauro Leonardelli e da don Celestino Riz. Sabato pomeriggio, prima del dramma, la donna aveva inviato una lettera ad un quotidiano locale dove raccontava il suo malessere.

“Confesso di aver esaurito tutte le mie energie – ha scritto – di sentirmi depressa poiché tutti i miei sogni sono stati bruciati in pochi istanti da una persona che diceva di amarmi”. Poi ha preso la sua auto, guidato fino al ponte di Mostizzolo, in val di Non, ha accostato con le quattro frecce e si è lanciata.