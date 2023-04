Padre lascia i quattro figli per strada durante la notte: “Voleva fare un dispetto alla moglie”

Padre lascia i quattro figli per strada per fare un dispetto alla moglie

Padre lascia i quattro figli per strada a tarda notte per fare un dispetto alla moglie: è quanto avvenuto a Brescia, nel quartiere Urago Mella.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha abbandonato i quattro bambini, il più grande dei quali ha 3 anni, nei seggiolini di un’auto, in strada, a tarda notte, davanti l’abitazione dei nonni, che però non risiedevano più lì.

L’uomo, poi, ha chiamato la moglie, con la quale non è in buoni rapporti da diverso tempo, avvisandola di quanto aveva fatto.

Una volta arrivata sul luogo per recuperare i figli, la donna ha trovato i carabinieri, nel frattempo allertati dai vicini.

I piccoli sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente sono tutti in buone condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia, due coniugi italiani, vive in Germania. Il padre negli ultimi tempi si è occupato dei figli da quando la donna è tornata in Italia per trasferirsi momentaneamente a casa dei genitori.

L’uomo, rientrato anche lui in Italia per assistere il padre malato, ha portato con sé i quattro figli, abbandonandoli, per fare un dispetto alla moglie, davanti la casa dei suoceri senza sapere, però, che questi nel frattempo si erano trasferiti. Il padre è stato ora denunciato per abbandono di minori.