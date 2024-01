Padova, tre persone morte per monossido di carbonio

Tre persone sono morte in uno stabile abbandonato di Padova, dove stranieri e senzatetto cercano spesso rifugio, l’ex istituto Configliachi in via Guido Reni. Lì sono stati trovati tre corpi senza vita. Nella stanza c’erano i resti di un braciere acceso. Non ci sono segni di violenza, probabilmente sono stati uccisi dal monossido di carbonio.

Non si conoscono i nomi delle tre persone, probabilmente straniere, che hanno perso la vita, ma si cerca di risalire alla loro identità. Molto probabilmente, come detto, ad ucciderli potrebbero essere stato il monossido di carbonio emesso dal braciere utilizzato per scaldarsi dal grande freddo di stagione.