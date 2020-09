Padova, nonno fa retromarcia e uccide la nipotina di un anno

Padova, nonno fa retromarcia e uccide la nipotina

Tragedia al Ponso, in provincia di Padova. Un nonno con un’improvvisa manovra di retromarcia con la propria auto ha investito e ucciso la nipote di poco più di un anno. L’uomo non si sarebbe accorto che dietro alla macchina c’era la bambina.

La madre della piccola, una giovane marocchina, è stata colta da un malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale euganeo. Dove è stata dimessa dopo qualche ora. Il nonno che ha investito la nipotina con la manovra di retromarcia è il suocero della donna. 55 anni, originario anch’egli del Marocco, stando ai primi accertamenti, è salito in auto, una Volkswagen Passat, parcheggiata nel cortile di casa, ha ingranato la marcia e ha investito la nipote.

All’arrivo del 118 con l’elisoccorso, i medici hanno potuto far poco per salvare la piccola, constatandone il decesso. L’uomo è stato poi denunciato per omicidio colposo dai carabinieri di Este. I militari, che hanno posto sotto sequestro la il veicolo, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

