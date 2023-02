A Padova il murale della stretta di mano tra Giorgia Meloni e Messina Denaro: street artist indagato per vilipendio

Padova, street artist indagato per vilipendio alle istituzioni

Lo street artist Evyrein risulta indagato per aver realizzato un murale in cui Giorgia Meloni stringe la mano a Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo. Il disegno è apparso a Padova, in via Marsala, tra la notte del 22 e 23 gennaio scorso.

Evyrein è indagato dalla procura di della città veneta per il reato di vilipendio alle istituzioni. Il sostituto procuratore Benedetto Roberti ha anche ordinato una perquisizione locale e personale nella casa del writer, eseguita all’alba di ieri, giovedì 16 febbraio, dagli agenti della Digos. Lo riporta Fanpage.

A diffondere la notizia è stato lo stesso artista sui suoi canali social: “Mi è sembrato tutto un po’ esagerato. La perquisizione a quell’ora, poi mi hanno condotto in Questura quando erano le 7 e mi hanno fatto le foto segnaletiche e uno screening che neppure in ospedale. Non che siano stati scortesi o altro, però è tutto surreale, esagerato. Mi hanno sequestrato un Ipad, i vestiti usati la notte del 22 gennaio, delle tag e degli stencil. Poi mi hanno portato in Questura. Non mi era mai successo”, ha raccontato Evyrein.

Per quanto riguarda l’accusa di vilipendio, Evyrein ha spiegato che “non so neppure pronunciarla quella parola, mi sembra tutto assurdo. È stato anche chiesto al proprietario del muro dove era apparso lo stencil se voleva denunciarmi. Non ne ha voluto sapere”. Ora rischia un sanzione pecuniaria che va dai 1.000 ai 5.000 euro.