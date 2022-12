Padova, anziana trovata morta in casa, grave il marito: fermata una delle due figlie

Una donna di 84 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Grave il marito 89enne, anche lui ferito gravemente e ricoverato in condizioni disperate. Un massacro che ha sconvolto l’intera comunità. A dare l’allarme la figlia minore della coppia.

La sorella più grande invece, una ex vigilessa, inizialmente era irreperibile ma, alcune ore, è stata rintracciata a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Diletta Miattello, 51 anni, viveva con i genitori in una villetta bifamiliare e ora si trova in stato di fermo ed è accusata di omicidio e tentato omicidio. Sentita dal pm dopo il fermo, tuttavia, da parte della donna non c’è stata alcuna ammissione.

L’arma del delitto non è stata ancora individuata. Ma si esclude possa essere stato un’arma da fuoco o da taglio. Al momento del ritrovamento, la madre era nel letto senza vita, mentre il padre gravemente ferito in soggiorno.

Nessuna ipotesi circa il movente. Gli inquirenti hanno comunque escluso che possa essersi trattato di una rapina finita male o di un omicidio-suicidio.

Nelle prossime ore, l’obiettivo delle indagini sarà volto a confermare che si è trattato di un dramma familiare, oltre a capire se esiste un movente.

È il secondo tragico fatto di sangue registrato in Veneto a distanza di appena 20 giorni. Quando a San Stino in Livenza (Venezia), Cinzia Luison, 60 anni, era stata uccisa a colpi di bottiglie dal marito, Giuseppe Pitteri, 65 anni.