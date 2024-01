Fa irruzione nel reparto e minaccia le infermiere: “Prendo la pistola e sparo”. Shock all’ospedale di Avellino

“Prendo la pistola e vi sparo”. Paura all’ospedale Moscati di Avellino, dove un uomo ha minacciato di morte due infermiere e un operatore sociosanitario.

Secondo riportato da Il Mattino, attorno alle 21.30 di martedì 9 gennaio l’uomo si era presentato all’ingresso dell’Unità operativa di Medicina generale, chiedendo di visitare ll padre 87enne ricoverato. Nonostante l’ora, un’infermiera gli ha consentito di entrare.

L’uomo ha prima lamentato un presunto maltrattamento del padre (“Ho sentito le urla da fuori”) poi, una volta entrato nella stanza dove era ricoverato l’anziano, ha minacciato di morte i presenti: “Ho una pistola, la vado a prendere e vi sparo”. All’arrivo di una guardia giurata si è dileguato.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare il presunto aggressore. Nelle prossime ore, verranno anche acquisite le immagini di videosorveglianza dell’ospedale per risalire alla sua identità.