Tragedia a Osimo, nelle Marche. Una coppia di coniugi è morta a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra in casa. Marito di 80 anni e moglie di 77 anni sono stati trovati morti nella villetta di loro proprietà. Lui è stato ritrovato in bagno e la donna sulle scale che conducono al primo piano. L’anziano potrebbe essersi sentito male in bagno e la moglie, che si aiutava con un bastone treppiedi per camminare, sarebbe caduta dalle scale nel tentativo di raggiungere il coniuge per aiutarlo.

Inutili i soccorsi. Sul caso indagano i carabinieri. Una prima ricostruzione fa pensare che l’uomo sia caduto in bagno battendo la testa e la moglie, resasi conto, avrebbe tentato di soccorrerlo e per scendere velocemente al piano di sotto dovrebbe essere caduta lungo le scale.