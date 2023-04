Brescia, 15enne scompare dopo il rimprovero dei genitori: le hanno sequestrato il cellulare perché andava male a scuola

Andava male a scuola, così i genitori l’hanno “punita” sottraendole il cellulare: Chaimaa, 15enne di Orzinuovi, in provincia di Brescia, è scomparsa di casa martedì scorso ed è ormai passata una settimana senza che di lei si abbiano notizie. I carabinieri della Compagnia di Verolanuova proseguono nelle ricerche, si vagliano tutte le ipotesi, ma la più accreditata al momento è quella di un allontanamento volontario.

Le forze dell’ordine della Bassa bresciana stanno collaborando con la polizia ferroviaria di Bologna ma anche con quella di Milano, due città che svolgono un ruolo chiave nel caso la giovane sia scappata in treno. Domani sera 12 aprile la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” affronterà il caso, nella speranza che la ragazza faccia ritorno a casa oppure venga rintracciata al più presto. È iscritta alla seconda classe Afm (ex ragioneria) del Cossali di Orzinuovi, martedì mattina era attesa in classe dai suoi compagni ma non è mai stata vista nell’istituto.

Quando è uscita di casa indossava un giubbino nero e una tuta nera con strisce bianche. Familiari e a mici la descrivono come una ragazza molto sensibile ed impulsiva. “Siamo in contatto con le forze dell’ordine – afferma il sindaco Gianpietro Maffoni – e speriamo di avere buone notizie nel più breve tempo possibile”.