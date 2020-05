Orso semina il panico vicino Rovereto – VIDEO

Allarme a Calliano, comune in provincia di Trento, vicino Rovereto, dove mercoledì 6 maggio un orso ha fatto irruzione nella casa di alcuni abitanti e ha seminato il panico in strada: nei video circolati sui social si vede l’orso calarsi dal balcone al secondo piano di una palazzina per poi scendere in strada e scappare via. Alcuni testimoni hanno raccontato quanto accaduto prima che l’animale fuggisse. “Eravamo sul divano a guardare la televisione. A un certo punto, saranno passate da poco le dieci e mezza, abbiamo visto la sagoma sul balcone. Aveva una forma troppo strana per essere un uomo e di sicuro pensare a un orso. Invece si è alzato in piedi, ha battuto con il muso sulla finestra e poi l’ha sfondata, voleva entrare”, ha raccontato incredula una coppia al quotidiano locale l’Adige.

“Ci siamo messi a urlare e poi siamo corsi in camera e ci siamo chiusi dentro. Bello spavento trovarselo davanti al vetro e fermamente intenzionato ad entrare”, hanno detto i due. Ma sembra che anche l’orso si sia spaventato: dopo aver rinunciato all’impresa di entrare nell’abitazione, ha provato a ridiscendere dalla stretta scala da dove era salito, ma non ce l’ha fatta subito. E si è agitato a tal punto da farsela addosso lasciando un “souvenir” organico sull’ultimo gradino di questa. Poi, come si vede nel filmato, l’animale si è calato agilmente dal balcone fino a terra. Stando ai racconti degli abitanti è poi fuggito verso la scuola elementare e in direzione della ferrovia. Intanto, sui social si sprecano le definizioni per definire l’animale. “Orso spiderman” e “orso acrobata” sono tra le più gettonate.

