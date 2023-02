Oristano, madre uccide figlia 13enne poi tenta il suicidio gettandosi dalla finestra

Una donna di 52 anni, Monica Vinci, ha ucciso a coltellate la figlia tredicenne Chiara poi si è buttata dalla finestra a Silì, frazione di Oristano. È stata soccorsa e trasportata in ospedale con l’elicottero del servizio 118 in condizioni gravi, riportando fratture e contusioni, ma non è in pericolo di vita.

L’allarme al 112 è stato dato da un passante, che transitava vicino alla casa e che ha visto il corpo della donna disteso a terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e il capo della Squadra Mobile di Oristano Samuele Cabitzosu.

Il corpo dell’adolescente è stato ritrovato con gli evidenti segni delle coltellate subite. Sul posto gli agenti della Questura di Oristano.

Il corpo di Monica Vinci era disteso a terra, dopo che la donna si era lanciata dalla finestra. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del 118 e il capo della Squadra Mobile di Oristano Samuele Cabitzosu. Nel bagno della casa è stata trovata morta la figlia uccisa a coltellate. La donna, invece, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Sassari. Sul posto è arrivato il pm di Oristano Valerio Bagattini.

Sarebbe stato il padre a ritrovare la figlia priva di vita nel bagno della casa. L’uomo, un agente della polizia locale di Oristano, si era separato dalla moglie. Quest’ultima, disoccupata, viveva da sola con la figlia. Sul luogo dell’omicidio è arrivato anche il pm di Oristano Valerio Bagattini.