Scopre di aver vinto 2 milioni al gratta e vinci e non riesce a crederci: “Dimmi che è vero, così me ne vado in pensione”

Quando si è reso conto di essere stato così fortunato, quasi non poteva credere ai suoi occhi: un 50enne di Vicenza ha vinto due milioni di euro alla lotteria e potrà andare in pensione anticipatamente in una maniera del tutto inaspettata. Tutto grazie a un numero fortunato, il 14, che sul suo biglietto corrispondeva alla vincita da capogiro. “Non credeva ai suoi occhi. Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch’io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Poi mi ha detto: ‘Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione’”, ha raccontato il titolare della tabaccheria in cui è stato acquistato il biglietto vincente a Il Giornale di Vicenza. Il vincitore, un operaio della zona sposato e con tre figli, aveva comprato un gratta e vinci dal costo di 20 euro.

“Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita – ha aggiunto il titolare dell’esercizio – è la vincita più alta mai fatta in questa tabaccheria e, crediamo, una delle più importanti di tutta la città. Vincite così grosse sono rare”. La vincita si è concretizzata sabato scorso, quando l’uomo ha grattato il tagliando acquistato insieme alla moglie. Dopo aver scoperto di aver vinto è esploso di gioia, abbracciando la sua compagna. I due sono poi tornati di corsa a casa per dare la notizia ai figli. “Lo conosciamo e siamo sicuri che tornerà presto per festeggiare anche assieme a noi”, scommettono il titolare e i soci.