Omicidio nel trevigiano, anziana accoltellata alla gola e al volto: il figlio 57enne confessa al telefono

Una donna di 87 anni, Maria Luisa Bazzo, è stata sgozzata nella sua abitazione a Conegliano, nel trevigiano. Sotto accusa il figlio convivente di 57 anni, Ippolito Zandegiacomo, da tempo affetto da patologie psichiche. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso Zandegiacomo, che ha urlato al telefono: “Venite, l’ho ammazzata”.

Bazzo ha subito profonde ferite di arma da taglio all’altezza della gola e del volto. La presunta arma del delitto, un coltello da cucina da 20 centrimetri, è stato trovato all’interno dell’abitazione, sopra a un comodino. Nell’appartamento è stato trovato anche il corpo del gatto della donna, ucciso a coltellate.

All’intervento dei carabinieri, Zandegiacomo non ha aperto subito la porta, dando in escandescenze. Poi sarebbe uscito seminudo e si sarebbe scagliato contro i militari. Ora è piantonato in ospedale, dopo essere stato bloccato e sedato dal personale sanitario intervenuto sulla scena. L’uomo era già seguito dai servizi sociali. Il padre e marito della vittima, Solima Bruno Zandegiacomo, è morto solo due mesi fa.