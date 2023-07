Michelle Causo è stata colpita al collo e all’addome. E’ quanto emerge dai primi risultati dall’autopsia svolta oggi sul corpo di Michelle. L’esame autoptico è stato svolto all’l’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. Ferite da arma da taglio al collo, all’addome e alla schiena. In base a quanto si apprende è stato confermato il quadro delle ferite riscontrare nelle ore successive all’omicidio: Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina. Effettuati i prelievi per gli esami tossicologici.

Intanto è stato fissato per domani mattina l’interrogatorio di convalida per il 17enne accusato dell’omicidio. Il minorenne comparirà davanti al gip del tribunale minorile della Capitale. A casa del giovane è stata trovata droga. Secondo l’impianto accusatorio, il ragazzo ha ucciso la coetanea con almeno 6 coltellate dopo una lite. Resta ancora da chiarire il movente. Gli inquirenti al momento lavorano su varie piste.

Non si esclude che la lite, culminata con l’accoltellamento, possa essere scattata o per un approccio sessuale respinto, come anche detto ieri dal padre della ragazza, o per un presunto debito che la giovane aveva con il 17enne forse per questioni legate alla droga. Gli investigatori, a quanto si apprende, starebbero esaminando anche alcuni telefonini trovati all’interno dello stesso appartamento, tra cui quello della vittima.