Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta incontra i suoi genitori. Quali sono i libri i carcere

Filippo Turetta incontrerà oggi i genitori in carcere a Verona, dove è rinchiuso da quando è stato estradato dalla Germania. Il giovane avrà per la prima volta la possibilità di rivedere il padre e la madre dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin e l’arresto. Il mercoledì non sarebbe giorno di colloqui con i familiari per i detenuti nel reparto infermeria, dove è collocato Turetta, ma dopo l’interrogatorio di garanzia durante il quale il giovane ha ammesso l’omicidio è arrivato comunque il via libera da parte del pm di Venezia Andrea Petroni.

Il ragazzo, che in carcere aveva chiesto dei libri per passare il tempo in cella, è stato accontentato. Come riporta in esclusiva AdnKronos, dalla biblioteca della casa circondariale di Verona Montorio, gli sono stati dati in prestito il romanzo “La figlia del capitano” di Aleksandr Puškin, che narra di un amore contrastato tra due giovani e delle innumerevoli traversie che dovranno superare, e un giallo di Agatha Christie.