Omicidio Carol Maltesi, il papà del suo bambino: “Devo proteggere la mia famiglia”

“Devo proteggere la mia famiglia, non è il momento di parlare e di raccontare. Devo farlo per il mio bambino. Voglio solo proteggerlo”. A parlare è Marco B., l’ex compagno e padre del figlio di Carol Maltesi, la ragazza di 26 anni uccisa e fatta a pezzi prima di essere gettata in un dirupo nel Bresciano.

L’uomo ha 30 anni e vive nel Veronese, dove si trova anche il piccolo di 6 anni, nato quando Carol aveva solo 20 anni. La giovane mamma andava spesso dal figlio, almeno una volta ogni 15 giorni, nei limiti degli impegni di lavoro. Nel Veronese ci aveva vissuto a lungo, fino al 2019, e qui aveva anche lavorato: faceva la commessa in un negozio di scarpe. Poi, complice il primo lockdown, aveva deciso di cambiare vita: era ormai conosciuta nel mondo dell’hard con il nome di Charlotte Angie.