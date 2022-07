Omicidio Alika, la compagna dell’omicida: “L’ambulante chiedeva soldi con insistenza”

Nessuna molestia a sfondo sessuale, nessun apprezzamento, Alika, il nigeriano morto ammazzato per strada a Civitanova, a mani nude dopo un colpo di stampella in testa, chiedeva “insistentemente soldi” e aveva “afferrato per un braccio la mia compagna” ha raccontato dal carcere di Montacuto l’aggressore omicida Filippo Claudio Ferlazzo, salernitano di 32 anni, residente a Civitanova, al suo avvocato Roberta Bizzarri. Una ricostruzione confermata dalla compagna di Filippo Claudio ai carabinieri.

Anche la dinamica dell’omicidio, al vaglio degli inquirenti, è stata rivista: rispetto a quanto detto in precedenza, sembrerebbe che Ogorchukwu sia stato seguito dall’aggressore, che l’ha colpito con la sua stessa stampella, di cui aveva bisogno per camminare in seguito a un incidente stradale, l’ha fatto cadere a terra e poi l’ha picchiato “a mani nude fino alla morte”.

Non ci sarebbero motivi legati all’odio razziale nell’omicidio dell’ambulante. “Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara – hanno detto il dirigente della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e quello del commissariato di Ps di Civitanova Marche Fabio Mazza, durante una conferenza stampa – tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi, con una reazione abnorme da parte dell’aggressore nei confronti della vittima che gli stava chiedendo l’elemosina”.

