Oggetto metallico sfonda il tetto di una casa: “Potrebbe trattarsi di un meteorite”

Ha sfondato il tetto di una casa, lasciando una profonda crepa sul pavimento della camera da letto. È l’oggetto metallico caduto lunedì scorso su una casa del New Jersey, su cui stanno indagando le autorità statunitensi. L’oggetto è lungo 10 centimetri e largo 16 ed è “ritenuto un meteorite” secondo la polizia di Hopewell Township. L’ipotesi, ancora da accertare, è che provenga dallo sciame “Eta Aquaridi” staccatosi dalla Cometa di Halley, visibile tra aprile e fine maggio.

A trovarlo è stata Suzy Kop, figlia del proprietario della casa. “Ringrazio Dio che mio padre non fosse qui, non c’era nessuno, non siamo stati feriti o altro”, ha detto a Cbs Philadelphia Kop, che all’inizio pensava qualcuno l’avesse lanciata da fuori. “Ho toccato la cosa, perché pensavo fosse una roccia a caso, non lo so, ed era calda”, ha aggiunto. Secondo alcuni esperti, non è ancora certo che la roccia provenga dallo sciame meteorico. “È sicuramente più intrigante pensare che sia legato al mondo extraterrestre rispetto alla possibilità che, semplicemente, un bambino della casa di fianco possa aver lanciato un sasso sul tetto”, ha detto Derrick Pitts, astronomo del Franklin Institute.