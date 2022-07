L’offerta in chiesa è troppo bassa, prete aggredisce un fedele

Una violenta lite causata da un’offerta donata in chiesa troppo bassa. Protagonisti di questa curiosa vicenda un parroco di Aversa, in provincia di Caserta, e un fedele. L’episodio è avvenuto lo scorso martedì, al termine della celebrazione di un funerale, quando il parente del defunto si è recato in sacrestia per lasciare una donazione, come si è soliti fare, anche se non è ovviamente un obbligo.

A quel punto, come riferiscono i quotidiani locali riportando il racconto della vittima, il sacerdote avrebbe giudicato l’offerta troppo bassa, facendolo chiaramente notare al parente del morto. A quel punto l’uomo, infastidito, avrebbe ribattuto dicendo che non c’è nessun vincolo a riguardo e se ne sarebbe andato lasciando i soldi sul tavolo.

Nello specifico, l’offerta era di 25 euro (dunque neanche così pochi). Ma la storia non è finita qui. Il parroco, forse offeso per la reazione del fedele, sarebbe uscito in strada e, una volta raggiunto l’uomo, sarebbe scoppiata una rissa. Secondo la Curia locale si sarebbe trattato solo di un alterco, ma il cittadino è comunque andato in ospedale per farsi refertare, intenzionato a denunciare il prete sia per l’aggressione sia per la richiesta di denaro.