L’Ordine dei Giornalisti denuncia Libero per il titolo sul coronavirus “alla conquista del Sud”

L’Odg denuncia Libero per il titolo sul coronavirus “alla conquista del Sud”

Il comitato esecutivo dell’Ordine dei Giornalisti (Odg) ha annunciato di aver denunciato il quotidiano Libero per il titolo di apertura della prima pagina del 4 marzo 2020. Il giornale diretto da Vittorio Feltri (direttore editoriale) e Pietro Senaldi (direttore responsabile) aveva titolato: “Virus alla conquista del Sud” in riferimento a un articolo a firma di Renato Farina.

Il titolo era corredato dall’occhiello “L’infezione crea l’unità d’Italia” e dal sommario “Trenta infetti in Campania, 11 nel Lazio, 5 in Sicilia e 6 in Puglia: ora sì che siamo tutti fratelli, finita la caccia all’untore del Nord. Emergenza in Lombardia: 55 morti, si allarga la zona rossa”.

“Il comitato esecutivo dell’Ordine dei Giornalisti ha deferito al Consiglio di Disciplina lombardo il giornale Libero per il titolo di prima pagina di oggi esprimendo “distanza e dissenso per una reiterata scelta redazionale su temi di grande rilevanza sociale”.”, si legge nel tweet. Ora direttore e giornalista rischiano una sospensione e la radiazione dall’albo.

Non è la prima volta che Libero sceglie titoli volutamente provocatori, politicamente scorretti, razzisti o offensivi, tuttavia la denuncia dell’Odg rappresenta una novità. Contro la testata sono state lanciate negli ultimi anni molte petizioni online, che chiedevano lo stop ai finanziamenti pubblici al quotidiano, l’intervento dell’Odg per la sua campagna di “odio razziale” e la radiazione del direttore Feltri dall’albo. Tra queste c’è la petizione lanciata a settembre 2019 da Sandro Ruotolo, ora eletto senatore in Campania, e dal giornalista Paolo Borrometi.

