Migranti, Ocean Viking salva 74 persone a largo della Libia

La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso 74 migranti – tra di loro vi sono sei minori – che si trovavano su un gommone in difficoltà a circa 50 miglia dalle coste libiche. “Esausti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti in condizioni stabili”, fa sapere Sos Mediterranee in un tweet.

🔴 BREAKING: The #OceanViking has just rescued 74 people – including 6 minors – from a rubber boat in distress near an oilfield around 50 nautical miles off the Libyan coast. While exhausted from the dangerous journey, all seem to be stable. pic.twitter.com/Jc3uOU8CrE

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) October 12, 2019