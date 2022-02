Mascherine all’aperto, l’obbligo finirà l’11 febbraio. Costa: “Via in tutta Italia”

Mascherine all’aperto, l’obbligo finirà l’11. Costa: “Via in tutta Italia”

Il ministro della Salute potrebbe firmare un provvedimento per porre fine all’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio. A confermarlo è il sottosegretario della Salute Andrea Costa, secondo cui l’obbligo, in vigore anche in zona bianca fino al 10 febbraio, potrebbe essere abolito anche per le regioni in zona gialla o arancione. “Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini”, ha detto all’Ansa.

“L’ordinanza sulle mascherine da tenere all’aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall’11 di febbraio toglieremo le mascherine all’aperto in zona bianca”, ha affermato Costa. “Subito dopo sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del ministero della Salute condiviso con il Cts”, ha continuato, “ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perché i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene.

“Dobbiamo riconquistare la fiducia nei cittadini e la voglia di tornare a svolgere tutta una serie di attività cercando di dare messaggi positivi”, ha detto oggi Costa alla trasmissione Tagadà, su La7, in cui si è detto “certo” che dall’11 febbraio l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto non cadrà solo nelle zone bianche “ma nell’intero paese”. “I cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività”, ha detto.