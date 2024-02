Nuovo maxi tamponamento in autostrada: un morto e 6 feriti sulla A12 tra Rapallo e Chiavari

Dopo quelli in A22 e in A21, si è verificato un altro grave incidente stradale in autostrada. Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in un maxi tamponamento avvenuto in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari, nel Genovese, che ha coinvolto un tir e alcune auto. Il tratto autostradale tra Rapallo e Chiavari è stato chiuso dalle 7. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118, tra cui sei ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco.

Quattro persone sono state portate in codice rosso negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova mentre altri due feriti sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Chi è la vittima La persona morta dell’incidente era un operaio che stava andando a lavorare con i colleghi, tutti stranieri. Secondo quanto ricostruito il minivan di lavoratori avrebbe avuto un incidente: per cause ancora in via di accertamento il veicolo avrebbe fatto testa coda e, dopo essersi messo in direzione opposta al senso di marcia avrebbe sbattuto contro il muro. Gli operai sarebbero scesi dal furgone e due sarebbero stati investiti dalle auto in arrivo che non li avrebbero visti per il buio. Uno di loro, dopo essere finito a terra, sarebbe stato poi colpito dai mezzi che lo hanno successivamente travolto.