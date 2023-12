Nuova udienza Ciro Grillo, in aula i video delle presunte violenze

Prosegue il processo a Ciro Grillo e al presunto branco accusati di violenza sessuale di gruppo da una studentessa in Corta Smeralda. Le udienze saranno due e si terranno mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre a Tempio.

In aula tornerà la presunta vittima principale che tornerà a raccontare quello che disse il 7 novembre scorso. Si tratta della giovane italo-norvegese che la notte tra il 16 e il 17 luglio sarebbe stata violentata nella villette di Porto Cervo dai quattro. La studentessa dovrà rispondere alle domande della difesa e l’esame proseguirà con l’avvocata Antonella Cuccureddu.

Il aula saranno mostrate foto, video, storie sui social, ma anche chat e conversazioni telefoniche. Tra questi ci sono anche i video presenti nei cellulari dei ragazzi che mostrerebbero momenti intimi in cui sarebbe coinvolta la presunta vittima. Giulia Bongiorno, che assiste la presunta vittima, aveva già attaccato la difesa accusandola di mettere la vittima nel banco degli imputati, facendola passare come una di facili costumi per screditare la sua credibilità.