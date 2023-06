“Kataleya forse è ancora viva”: nuova ispezione dei carabinieri nell’ex hotel occupato

Kata, nuova ispezione dei carabinieri nell’ex hotel occupato

Nuova ispezione dei carabinieri nell’ex hotel Astor di Firenze, l’albergo occupato dove è scomparsa la piccola Kata.

Dopo la maxi-perquisizione effettuata nella giornata di ieri, domenica 18 giugno, in cui sono stati scoperti un’intercapedine con accesso dal giardino utilizzabile come nascondiglio, un vano nascosto nel sottotetto e un cellulare, nella mattinata di oggi sono riprese le ricerche degli inquirenti allo scopo di individuare elementi utili all’indagine.

Intanto, Luciano Garofalo, ex capo dei Ris di Parma e oggi consulente dei genitori della bambina di 5 anni svanita nel nulla, in un’intervista al Quotidiano Nazionale spiega che “in base all’esperienza e a quello che ho visto il rischio che la bimba potesse essere stata nascosta lì dentro c’era. E le operazioni dei carabinieri del Gis e del Ros andavano fatte perché non si può lasciare niente di intentato in un caso di minori”.

Secondo l’ex carabiniere “il tempo trascorso va nella direzione di esiti purtroppo gravi, delittuosi”. Ma per Garofalo “ancora non è detto. La bambina potrebbe essere ancora viva”.

“È un caso di pedofilia, trasferimento all’estero di un bambino, legato solo al racket? È troppo presto. Sappiamo cosa è accaduto di Denise Pipitone e Angela Celentano per caso?” è il quesito posto dall’ex carabiniere.