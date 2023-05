Nuoro, sparatoria in centro: poliziotto ferito a una gamba, il fuggitivo è armato

Un agente di polizia è rimasto ferito di striscio in una sparatoria avvenuta questa mattina nel centro di Nuoro: un uomo a bordo di un’Alfa Mito blu non si è fermato all’alt della squadra Volanti all’ingresso della città, facendo nascere un inseguimento tra le strade della città con gli agenti che sono riusciti a fermare l’auto del fuggitivo in viale Trieste. La pattuglia stava effettuando controlli su strada verso l’uscita per la statale 131.

A quel punto il conducente in fuga – che secondo le prime ricostruzioni era già noto alle forze dell’ordine – è scappato a piedi ed ha sparato un colpo di pistola ferendo alla gamba uno dei poliziotti. In precedenza gli agenti gli avevano sparato alle gomme, costringendolo a fermare l’auto. Si è poi inoltrato nei viottoli di San Pietro ed è al momento irreperibile. Il poliziotto ferito è stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova tuttora per accertamenti.

Il luogo della sparatoria è a pochi passi dal Comune, dalla Questura e dalla Prefettura: è molto probabile che nella zona ci siano sufficienti telecamere di sorveglianza che permetteranno di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto e di rintracciare il fuggitivo. La città è circondata da posti di blocco con le ricerche sono coordinate dalla Squadra Mobile di Nuoro. Nel frattempo la procura di Nuoro, con la pm di turno Ilaria Bradamante, ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda.