Nonno abusa della nipote di 10 anni, il padre della piccola lo difende: “Mia figlia è posseduta”

Un nonno di 70 anni è stato condannato dalla Cassazione a 14 anni di carcere per aver abusato della nipotina di dieci anni arrivando anche a fotografare e riprendere a video l’orrore. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, stando alle indagini, accertate poi tutte durante il processo, l’uomo non solo ha abusato della bambina ma l’ha anche minacciata più volte affinché lei non rivelasse quello che accadeva.

Gli abusi avvenivano circa tre volte al mese. Il nonno arrivava a casa del figlio e prelevava la nipotina per portarla a casa sua con la scusa che così stava con un po’ con i nonni. Ma in realtà il 70enne portava la bambina su un altro veicolo di sua proprietà e qui avvenivano gli abusi. Era l’uomo che in più di un’occasione aveva chiesto alla stessa vittima di riprendere lei gli abusi con il cellulare.

La piccola spaventata era sempre più in silenzio: ai genitori si limitava a ripetere che preferiva non andare più con il nonno. Ma il padre non l’ha ascoltava. Anzi, quando è venuto a sapere quello che accadeva ha protetto il padre ripetendo sempre che la figlia si era inventata tutto, stessa versione che diceva agli investigatori il nonno. Durante le indagini il padre della bambina avrebbe anche aiutato il 70enne a sbarazzarsi del telefono cellulare con all’interno le foto e i video. Inoltre il padre diceva anche che la figlia era “posseduta dal demonio”, cercando così di non far cadere le accuse sul nonno. Anche il padre della bambina è stato condannato a due anni e otto mesi.