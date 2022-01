No vax pentito scrive un libro: “Ho creduto di morire, spero di convincere i dubbiosi”

Un no vax pentito che ha rischiato di morire a causa del Covid ha scritto un libro come testimonianza. Fabio Saitta, 59enne triestino, ha scritto “Come sono sopravvissuto per un soffio al Covid”. Lo racconta su TriestePrima Nicolò Giraldi.

Il virus ha portato Saitta in ospedale, nel reparto di terapia intensiva. Una volta guarito ha deciso di mettere nero su bianco la sua esperienza per spiegare che il Covid “non è uno scherzo” e con la speranza “che possa essere utile a chi come me era dubbioso”.

“Ho avuto paura, ho visto gente morire di fronte al mio letto. Emotivamente è stato molto pesante”, racconta. Nei giorni precedenti al ricovero Saitta non aveva sintomi importanti, solo un po’ di tosse. Dopo una settimana le sue condizioni sono peggiorate, tanto da essere necessario il trasferimento all’ospedale di Cattinara. Aveva sviluppato una polmonite bilaterale estesa. “Ho avuto paura di non tornare indietro dall’ospedale”, ammette.