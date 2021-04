Mille No Vax in piazza a Vicenza senza mascherine: indaga la Digos

Ieri pomeriggio, sabato 17 aprile 2021, un migliaio di No Vax sono scesi in piazza, senza indossare la mascherina sul volto e rispettare il distanziamento, per protestare contro la “psicopandemia” e per affermare il “diritto alla vita”. La protesta, denominata “Salute e diritti oggi” era organizzata dai “Fuochi R2020” di Vicenza, del Polesine e di Thiene, e ha visto, tra gli altri, secondo Il Gazzettino, la partecipazione della deputata Sara Cunial. Immediatamente sono scattati i controlli da parte dalla polizia. La vicenda è in carico della Digos che ha segnalato un “massiccio assembramento avvenuto a Campo Marzo di Vicenza, al quale si sono dati appuntamenti esponenti di No-Vax e negazionisti della pandemia sanitaria”.

Nel palco allestito nell’area verde, a parlare al microfono, si sono avvicendati diversi professionisti, tra cui medici, scrittori, avvocati e i rappresentanti dell’Associazione Corvelva. La polizia ha operato i controlli, riprendendo con le telecamere i vari interventi: non sono esclusi provvedimenti nei prossimi giorni nei confronti dei manifestanti.

